Bistandsadvokat tviler på Mette-Marit-avhør i Høiby-saken

Larsen er bistandsadvokat for kvinnen i 20-årene som Høiby har erkjent å ha utsatt for vold og skadeverk.

I et lengre intervju med Aftenposten sier bistandsadvokaten at hun tviler på at det blir avhør av kronprinsessen.

– Jeg tror det kunne vært nyttig, men har ingen tro på at det kommer til å skje, sier hun på spørsmål om hvovidt kronprinsessen burde blitt avhørt.

Bistandsadvokat Petter J. Grødem, som representerer Juliane Snekkestad, har allerede sendt en begjæring til politiet om å kalle inn kronprinsesse Mette-Marit til avhør.

I intervjuet med Aftenposten svarer Larsen også på hva hun tenker om mediekjøret rundt Høiby-saken.

– At pressen er et mangehodet troll, er nå blitt veldig tydelig for meg. Hver bidige dag siden 8. august har jeg fått spørsmål om saken. I helgene, på hverdagen, anytime, sier hun.

