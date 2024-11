Måling: Halvparten mener kronprinsesse Mette-Marit bør kalles inn til avhør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kun 20,7 prosent av de spurte svarte nei, mens 29,1 svarte vet ikke.

Undersøkelsen, laget av InFact for Nettavisen, er gjennomført blant 1072 personer over 18 år i hele landet. Den har en feilmargin på mellom 2,4 og 3,0 prosentpoeng.

Spesielt blant de yngste er det mange som mener at kronprinsessen burde avhøres. 56 prosent i aldersgruppen 18–29 år svarte ja på dette.

Høiby er under etterforskning for flere forhold og er blant annet siktet for mishandling i nære relasjoner mot Juliane Snekkestad, som han var kjæreste og samboer med fra 2018 til 2022.

Snekkestads bistandsadvokat, Petter J. Grødem, bekreftet i forrige uke at han hadde sendt en formell begjæring til Oslo politidistrikt om at kronprinsesse Mette-Marit bør avhøres i saken.

– Bevissituasjonen i saken er slik at vi mener det er helt naturlig at vi får hennes forklaring nå. Jeg mener det faktisk vil være unaturlig om hun ikke svarer på spørsmål fra politiet. En forklaring fra kronprinsessen vil etter min mening kaste nytt lys over saken mot hennes sønn, sa Grødem til Aftenposten.

Politiet har foreløpig ikke kommentert om dette er noe de vurderer.