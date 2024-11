Nordmenn Grammy-nominert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var NRK som først meldte om saken.

Albumet «Borders» av Henning Sommerro og Trondheimsolistene er nominert til Grammy-pris i klassen for «Best immersive audio album».

Den norske lydteknikeren og musikkprodusenten Morten Lindberg er også nominert til årets beste produsent innen klassisk musikk.

I tillegg er han nominert for albumet «Pax» av Ensemble 96 og Current Saxophone Quartet, ifølge VG.

Lindberg vant prisen for årets produsent for klassisk musikk i 2020, for utgivelsen «Lux» med dirigent Anita Brevik, Trondheimsolistene og Nidarosdomens Jentekor.