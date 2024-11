Nattevakt dømt for overgrep på barnevernsinstitusjon

Kvinnen er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ett år og ni måneders ubetinget fengsel, ifølge Stavanger Aftenblad.

I løpet av tre måneder hadde hun ved ti anledninger seksuell omgang med den fornærmede gutten.

Det var kvinnen selv som gikk til politiet for å melde seg, og hun samtykket i at saken mot henne ble avgjort ved tilståelsesdom. Uten denne tilståelsen ville straffen blitt betydelig strengere.

Retten mener guttens sårbarhet og særlige omsorgsbehov var tydelig for kvinnen. Under avhør forklarte gutten at han og den siktede innledet et gjensidig kjærlighetsforhold, og at det var han som tok initiativ til den seksuelle omgangen.

I tillegg til fengselsstraff fradømmes kvinnen retten til å arbeide med eller å inneha stillinger og verv som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller særlig sårbare personer for en periode på tre år.