Byrådet foreslår søndagsåpne butikker i Karl Johans gate

For at butikker skal kunne holde åpent også på søndager, må området defineres som et «typisk turiststed». Byrådet har tidligere varslet at de vil søke til Statsforvalteren om slik status for deler av Oslo sentrum, skriver NRK.

Nå har de altså landet på Karl Johans gate.

– Karl Johans gate er et sentralt handelsområde med et variert utvalg av butikker, kafeer og restauranter. Gaten ligger også tett på de store kulturbyggene i sentrum, skriver næringsbyråd Anita Leirvik North (H) i sitt forslag til Oslo bystyre.

Bystyret må godkjenne søknaden. Byrådspartiene Høyre og Venstre sikrer trolig flertall sammen med Fremskrittspartiet. Alle andre partier er imot.