Kommunale ledere mister ansvar, men beholder lønna

– Dette er relativt gamle tariffbestemmelser som vi i tariffoppgjørene ikke har lykkes å bli enige med våre motparter, fagorganisasjonene, om å endre. På vegne av kommunene som arbeidsgiver, har vi forsøkt å gjøre bestemmelsen mindre kategorisk når det gjelder retten til å beholde lønn ved omplassering.

Det sier Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandling i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS).

– Vi ser utfordringene og hvordan dette kan «oppleves» urettferdig, sier Pål Andreas Christiansen, nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Fredrikstad.

Personlige ordninger

Mygland i KS forteller at bakgrunnen for at flere ledere har fått beholde lønnen, selv om arbeidsoppgavene er endret og ansvaret har blitt mindre, skyldes en likelydende tariffavtale for alle kommunene i Norge – bortsett fra Oslo kommune. I hovedtariffavtalen gjelder to bestemmelser om lønn ved omplassering.

– Ved omplassering eller overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune på grunn av omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning. Hvis omplasseringen skyldes andre forhold, og arbeidstaker etter avtale med kommunen går over til lavere lønnet stilling i virksomheten, kan det som en personlig ordning avtales at den ansatte beholder inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen, referer Mygland.

Dette kan gi oss reelle utfordringer med forhandlingene. Folk sammenligner jo lønn når de arbeider sammen. — Pål Christiansen, nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Fredrikstad om ansatte som får nye oppgaver men beholder lederlønningen.

– Ved kommunesammenslåing gjelder reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Hvor bestemmelsen innebærer en automatisk videreføring av det etablerte arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver. Typisk vil lønn, ansiennitet, feriepenger, ferie og fritid bli overført, fortsetter avdelingsdirektøren i KS.

Hege Mygland er avdelingsdirektør i Kommunenes Sentralforbund (KS). (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Utfordrende kommuneøkonomi

– Vi ser også at andre årsaker, som eksempelvis samarbeidsproblemer, resulterer i at ledere blir omplassert og får nye arbeidsoppgaver. Mindre ansvar, men samme lønn?

– Ja, igjen … dette er tariffbestemmelser fagorganisasjonene ikke har sagt seg villige til å endre og som kommunene er forpliktet til å følge. I eksempelet du nevner, er det bestemmelsen om omplassering grunnet andre forhold enn omorganisering eller rasjonalisering som gjelder, og den gir kommunen et visst handlingsrom når det gjelder lønnsspørsmålet, svarer avdelingsdirektør i KS, Hege Mygland, og avslutter:

– Det er viktig å presisere at i de tilfellene der lederen selv på eget initiativ søker seg over på annen stilling med mindre ansvar, vil den tidligere lederen ikke ha krav på å beholde tidligere lønn. En stram kommuneøkonomi utfordrer både ledere og ansatte i kommunene, men dette må alle på best mulig måte håndtere lokalt uten å bryte tariffavtalers bestemmelser.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Fagforbund: – Vi ser utfordringene

Som mange andre kommuner befinner Fredrikstad kommune seg i en utfordrende økonomisk situasjon. Hvor en aldrene befolkning øker presset på helse- og omsorgssektoren. Også i denne kommunen, med langt over 6.000 kommunalt ansatte, har ledere fått nye arbeidsoppgaver og mindre ansvar, men beholdt lederlønningen.

– Vi ser utfordringene og hvordan dette kan «oppleves» urettferdig, sier Pål Andreas H. Christiansen, nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Fredrikstad.

– Nå er jo denne «problemstillingen» noe som partene nasjonalt har forhandlet seg fram til og tariffbestemt. Vi kan forstå at ansatte og innbyggere reagerer, men som sagt så er avtaleverket «rigget» på denne måten, fortsetter han.

Pål Andreas H. Christiansen, nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Fredrikstad. (Ylva Lie Bjerke)

– Samtidig som det strammes inn i forhold til timer og arbeidstid for ansatte «på gulvet», får ledere med nye oppgaver beholde lønnen. Skaper det reaksjoner fra Fagforbundets medlemmer?

– Vi kan oppleve under og etter lønnsforhandlinger at det kommer reaksjoner, samt at dette kan gi oss reelle utfordringer med forhandlingene. Folk sammenligner jo lønn når de arbeider sammen, medgir fagforeningsleder Christiansen og avslutter:

– Medlemsmassen og tillitsvalgte kan hvert år gjennom tariffkonferanser sette dette på dagsorden. Så langt har vi ikke sett at dette er noe som har vært løftet fra folk ute. Ei heller noe vi som frikjøpte har satt søkelys på. Det kan jo hende at dette vil komme til å bli en større utfordring i fremtiden – og derav et annet fokus fra oss.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Lokalpolitiker: – Jeg forstår at innbyggere reagerer

Frank Finstad er leder av Folkets stemme, etablert i 2021 i Indre Østfold kommune. Målet er å bygge en tverrpolitisk, uavhengig organisasjon. Folkets stemme har nå to representanter i kommunestyret.

– Det viktigste for oss å huske på når man er valgt inn i kommunestyret, er at man ikke representerer seg selv, men innbyggerne i kommunen, er Finstads første kommentar på spørsmålet rundt fortsatt lederlønninger til ansatte som ikke har lederposisjoner.

– Jeg forstår at innbyggere og kommunalt ansatte reagerer når man hører slike historier. Ansatte med samme oppgaver, hvor den ene fortsatt har en lederlønn, det skaper selvfølgelig frustrasjon og irritasjon, fortsetter han.

Frank Finstad leder Folkets stemme i Indre Østfold kommune. (Tomm Pentz Pedersen)

Som lokalpolitiker har Frank Finstad kjennskap til at det flere ganger har blitt flyttet på ledere i kommunen. Av ulike grunner. Nye arbeidsoppgaver med mindre ansvar, men med samme lederlønn.

– Jeg forstår at omorganisering, rasjonalisering eller kommunesammenslåing gjør at ledere beholder lønna som følge av en tariffbestemmelse, men når det gjelder andre forhold burde det ikke ha vært slik. Vi har forsøkt å ta opp dette på et politisk nivå, men har ikke fått gjennomslag. Slike avgjørelser skal tydeligvis gjøres i administrasjonen, noe vi også synes er feil, sier Finstad og avslutter:

– Generelt mener vi det er altfor mange kommunale ledere. Organisasjonene topptunge. Det blir selvfølgelig ikke bedre når stillinger ikke er definert som leder «på papiret», men fortsatt har lederlønninger. I en stram kommuneøkonomi.

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Utmeldt etter 53 år: – Ap gjør ikke annet enn å administrere høyrepolitikk