Sentralbanksjefen om USA-politikk: – Usikkerheten har vi hatt med oss lenge

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache nevnte denne usikkerheten da hun torsdag kunngjorde at styringsrenten holdes uendret.

Men hun understreker at den ikke først oppsto med Donald Trump.

– Usikkerheten om hvilken politikk som vil bli ført i USA, den har ikke oppstått nå. Den har vi hatt med oss lenge, også før det ble kjent hvem som vant valget, og den tar vi nok også med oss fremover, sier Bache til NTB.

Usikkerheten gjør det vanskelig å fastslå hvorvidt norsk økonomi får motvind med Trump bak roret i USA, ifølge sentralbanksjefen.

Holder et øye med amerikansk politikk

I tillegg til tollsatsene, nevner hun flere ting i amerikansk politikk, som Trump i januar tar styringen på, som kan påvirke den norske økonomien.

– Finanspolitikken, hvor store de offentlige utgiftene blir, hvordan innretningen av skattepolitikken blir, det kan få betydningen for aktiviteten i amerikansk økonomi, og det kan få ringvirkninger. Og så er det selvfølgelig viktig for Norge hvilke rammer vi har for norsk handel, sier hun.

– Så dere kommer til å holde et øye med Trump framover?

– Vi følger alltid tett med på hva som skjer i amerikansk politikk, sier Bache.

Trump har varslet at han vil innføre en global toll på mellom 10 og 20 prosent, og en toll på minst 60 prosent på kinesiske varer.

Ingen rente-overraskelse

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet presenterte torsdag sin rentebeslutning i tråd med det som var varslet i september. Styringsrenten forblir som før.

– Trolig holder vi renten på 4,5 prosent ut året, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache også denne gang.

Komiteens vurdering er at det fortsatt er behov for en stram pengepolitikk for å få prisveksten ned.

– Prognosene vi la fram i september, indikerte en gradvis nedgang i styringsrenten fra første kvartal neste år. Utsiktene for norsk økonomi ser ikke ut til å være vesentlig endret siden forrige rentemøte, heter det videre i pressemeldingen.

Selv om prisveksten har avtatt raskere enn ventet det siste året, også i september, har renteforventningene ute økt, og kronen har vært litt svakere enn ventet, påpeker komiteen.

NHO: Senere rentekutt

– Norges Bank stenger teknisk sett ikke døra for rentekutt i desember, men etter alle solemerker må vi vente til utpå nyåret før det blir rentekutt. Flere forhold drar nå i retning av senere rentekutt enn Norges Bank så for seg i september, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NTB.

Han peker på at oljepengebruken øker mer enn Norges Bank så for seg, og at kronen er svekket. Dessuten kan USA-valget gi høyere renter utenlands, mener han.

– Tregere rentekutt enn ventet kan utsette omslaget i byggeaktiviteten og dempe oppsvinget i privat forbruk. Det er dårlig nytt for bedrifter som har stått i krevende tider lenge, som byggenæringen, sier Dørum.

Håper på julegave

Norgessjef i Bluestep Bank og Bank2 Sebastian Mikolajczyk er heller ikke overrasket over dagens beslutning, men håper sentralbanksjefen kan trekke en bedre julegave opp av sekken enn i fjor.

– Fjorårets julegave fra Norges Bank var en renteøkning på 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Den har blitt stående, men både forbruksgjelden, inkassosakene og matkøene har fortsatt å vokse, påpeker Mikolajczyk.

Norges Bank viser til at det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi.

– Frem mot det neste rentemøtet i desember vil komiteen få mer informasjon om utviklingen. Vi vil da legge fram nye prognoser, heter det i pressemeldingen.

– Neppe før sommeren

Seniorstrateg Dane Cekov i Sparebank 1 Markets er ifølge E24 langt mer pessimistisk når det gjelder neste rentenedgang. Han tror det ikke skjer før neste høst.

– Vi i Sparebank 1 Market tror på to rentekutt neste år, med start etter sommeren, skriver Cekov i et notat.

– Hadde Norges Bank publisert en ny rentebane i dag, så hadde den ikke vist mer enn 2–3 rentekutt neste år, ifølge våre beregninger.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier Norges Bank kjøper seg tid.

– De holder kortene tett til brystet og er forsiktige med signaler om det forventede rentekuttet kommer i mars eller ikke. Renten blir i alle fall holdt uendret fram til mars slik det ligger an nå, sier han.

