Rustilbud i Oslo åpner igjen fredag

– Jeg er veldig glad for at brukerrommet åpner og at tjenestene ved Prindsen mottakssenter igjen er tilgjengelige for dem som trenger det. Dette er et svært viktig tilbud i arbeidet med å forebygge dødelige overdoser. De utbedringene som nå gjennomføres, ivaretar både de ansattes sikkerhet og brukernes behov, sier Julianne Ferskaug (V), byråd for sosiale tjenester, i en pressemelding.

Arbeidstilsynet iverksatte stans av alle tjenester på Prindsen mottakssenter 22. oktober.

Mottakssenteret er et kommunalt lavterskeltilbud i Oslo sentrum for folk med rusutfordringer. Senteret har blant annet brukerrom for rusinntak og akuttovernatting.

Den midlertidige stengningen kom etter et tilsyn i september. Arbeidstilsynet slo fast at senteret måtte iverksette tiltak for å beskytte de ansatte mot vold, trusler og «uheldige belastninger».

I rapporten kom det fram at ansatte på senteret har blitt utsatt for vold og drapsforsøk, og at brukere er sett med sag, kniv, hagesaks, skytevåpen og machetelignende kniv på mottakssenteret.

