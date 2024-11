RiksTV-kunder mister alle Viaplay-kanalene fra midnatt

Dette skjer fra midnatt 06.11.2024, skriver Viaplay Group i en pressemelding. De som har tilgang til Viaplay knyttet opp mot RiksTV-abonnementet, mister også dette.

Der skriver de at selskapene etter en konstruktiv dialog konkludert med at det mangeårige samarbeidet ikke vil bli forlenget.

CEO i Viaplay Norge, Kenneth Andresen, bekrefter at dialogen med RiksTV dessverre ikke har ført fram, men sier kundene ikke trenger å bli skadelidende av den grunn.

– Våre distribusjonssamarbeid må være riktige for begge parter og understøtte Viaplay Groups innholdsinvesteringer samtidig som det blir tilrettelagt for tilgjengeliggjøring på operatørens plattform. Vi skulle gjerne ha videreført samarbeidet med RiksTV, men tar til etterretning at vilkårene for en ny avtale ikke er til stede, sier Andresen.

Han understreker at Viaplay Groups innhold av filmer, serier og sport fortsatt vil være tilgjengelig gjennom et abonnement på Viaplay og via andre TV-distributører i det norske markedet.

