Oljefondet tar av etter Trumps seier – kronekursen faller mot dollaren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra aksjemarkedene åpnet onsdag og fram til klokken 11.15 økte oljefondets verdi med 189 milliarder kroner, ifølge Aftenposten. Den ekstraordinære veksten skyldtes i all hovedsak såkalte valutaeffekter – i dette tilfellet dollarens verdibyks målt mot norske kroner onsdag morgen.

I 15-tiden onsdag, da det ikke lenger var noen tvil rundt hvem som vil være USAs president de kommende fire årene, lå fondets verdier på oppunder 19.500 milliarder kroner. Av dette utgjør snaut 2800 milliarder kroner endringer i kronekursen.

– Det er grunn til å vente at denne effekten kommer til å vedvare en god stund, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til NTB.

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

En god stund framover

Han peker på at valgutfallet allerede langt på vei var prisen inn – i form av høyere renteforventninger og en sterkere dollarkurs – og ikke kom som noe sjokk på markedet. Reaksjonen da resultatet var klart, var en ytterligere styrking av dollaren – basert på en oppfatning av at Donald Trump som amerikansk president er bra for amerikansk næringsliv.

– Dollaren holder seg nok sterk en god stund, så lenge markedets forventninger framover er de samme som vi har sett de siste ukene, blant annet til at næringslivet får skattelettelser under Trump, sier Knudsen.

Han poengterer imidlertid at bildet kan slå sprekker på sikt hvis veksten finansieres gjennom stadig større underskudd på statsbudsjettet og markedets vurdering av hvorvidt dette er bærekraftig.

Fall på Oslo Børs

Prisen på et fat nordsjøolje falt markant onsdag og var i 15-tiden ned 2,5 prosent fra forrige sluttnotering. Hovedindeksen på Oslo Børs var på samme tidspunkt ned rundt 1 prosent.

Denne utviklingen skyldes trolig andre forhold enn dem som knytter seg til det amerikanske presidentvalget, ifølge sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets.

– Oslo Børs er ofte påvirket av en kombinasjon av oljeprisen og utviklingen internasjonalt, poengterer han overfor NTB.

I USA var det ventet kraftig oppgang når børshandelen kom i gang onsdag ettermiddag, norsk tid. I førhandelen pekte pilene rett opp for samtlige av de toneangivende børsindeksene, ifølge Dagens Næringsliv.

Høye renter styrker valuta

– Når Trump vinner, ser man for seg høyere renter i USA. Trump vil gi skattelette uten å dekke det inn på statsbudsjettet. Det betyr sterkere vekst, større budsjettunderskudd og dermed høyere renter, sier Bruce.

Han er derimot mer i tvil om hvor langvarig den positive virkningen dollarstyrkingen har på oljefondets verdi, men påpeker derimot at sterkere økonomisk vekst og bedre inntjening i bedriftene som følge av Trumps politikk vil kunne gi varig løft til fondets verdier.

– Når aksjer går bra etter valget, skyldes det blant annet at usikkerheten før valget er borte. Markedet trekker et lettelsens sukk og hadde nok gjort det uansett hvem som hadde vunnet, sier Bruce.

– Og selv om deler av Trumps politikk kan være negativt for aksjer, som høyere renter og handelskrig, legger markedet mest vekt på løfter om skattelettelser for næringslivet. Lavere skatt betyr mer penger til eierne, poengterer han.

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)