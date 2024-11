Gjenåpner konkurransen om rusbehandling

Anskaffelsen gjenåpnes nå for alle som har gitt tilbud, med unntak av de som er avvist i konkurransen.

Det skapte reaksjoner da Helse sør-øst kom med tilbud til aktørene i oktober, fordi dette betydde at fire Tyrili-sentre ikke fikk fornyet sin avtale som de har hatt siden 2012.

Det ble også sendt inn flere klager da det ble oppdaget at tilbyderne ikke hadde fått samme informasjon om søkeprosessen, og at en informasjonsmelding ikke ble sendt som planlagt.

– Vi ser at tilbyderne ved dette ikke har fått de samme mulighetene. Det er svært beklagelig, først og fremst for pasientene, men også for tilbyderne som deltar i konkurransen. Men det er viktig at alle får gitt sine tilbud basert på de samme rammene og føringene, sier administrerende direktør i Terje Rootwelt.

Nå vil aktørene som allerede har avtaler få mulighet til å forlenge disse i seks måneder fra årsskiftet, skriver Helse sør-øst RHF (regionalt helseforetak) i en pressemelding.

– Dette er viktig for å gi forutsigbarhet og ro for pasienter, pårørende og ansatte, sier Rootwelt.

Les også: MDG-Hermstad om rusreformen: – En flause. Jeg blir ganske forbanna