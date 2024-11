Mann fengsles i fire uker for drapsforsøk i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter politiadvokat Erlend Enqvist-Jensen overfor NRK.

Mannen er ilagt brev- og besøksforbud de to første ukene.

– Det er naturlig å se nærmere på siktedes helsesituasjon, sier politiadvokaten.

De fornærmede i saken er to kvinner i 30- og 50-årene, og begge ble sendt til sykehus med alvorlige stikkskader. Begge kvinnene er utenfor livsfare, men betegnes fortsatt som alvorlig skadede.

Både de fornærmede kvinnene og den siktede mannen er norske statsborgere som er bosatt i Oslo. Siktede er en mann i 30-årene som er kjent for politiet fra før.

– Det er nær relasjon mellom de fornærmede og siktede, men slik det ser ut nå, er det ikke snakk om partnervold. Det er heller ikke fare for noen andre, sier Enqvist-Jensen.

Politiadvokaten forteller at politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.30 natt til mandag, og at den nå siktede mannen ble pågrepet klokken 3.30 et annet sted i Oslo sentrum.

