Vogn løftet ut av ulykkesstedet på Nordlandsbanen

– Vi har hatt veldig god fremgang i arbeidet på ulykkesstedet. I dag planla vi for å rigge ferdig kranene, men så at forholdene lå til rette for å løftet ut vogn nummer to, sier pressekontakt Kirsten McDonagh i Bane Nor til NRK.

Ifølge McDonagh gikk alt etter planen. Selve løftet var gjort på 30 minutter.

– Nå skal vognen transporteres til mellomlagring inntil videre transport er avklart. Søndag kveld fortsatte vi å sikre stedet slik at E6 kan åpne for trafikk klokken 21.

McDonagh forteller at arbeidet har vært komplisert og tidkrevende.

– Det mest tidkrevende har vært å få tilstrekkelig sikring i fjellet og rundt ulykkesstedet.

Nordlandsbanen har vært stengt helt siden persontoget sporet av 24. oktober. Lokomotivføreren døde og fire personer ble skadet i ulykken.

