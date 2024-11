Nordmenn får visumfrihet til Kina fra neste uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For ytterligere å fremme folk-til-folk-utveksling mellom Kina og andre land, har Kina bestemt seg for å utvide visumfritakspolitikken for borgere fra Slovakia, Norge, Finland, Danmark, Island, Andorra, Monaco, Liechtenstein og Sør-Korea som har vanlige pass, som reiser til Kina, skriver Kinas ambassade i Norge på sine nettsider fredag.

Det var under statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) besøk i Kina i september at det ble kjent at Kina ønsket å gi nordmenn 15 dagers visumfrihet.

Visumfriheten gjelder fra 8. november og ut 2025 for forretningsreisende, turister, folk som skal besøke familie eller skal innom Kina under transitt.

De siste årene har nordmenn som vil reise til Kina, vært nødt til å levere passet fysisk hos det kinesiske konsulatet i Oslo for å søke visum og vente på å få visumsøknaden behandlet.

