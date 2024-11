Jan Helge Andersen godtar bot for overgrepsnoveller

Selv om han selv er uenig i at han skal straffes for dette, godtar Andersen boten, opplyser advokaten hans, Svein Holden, til TV 2.

I 2022 fant politiet overgrepsmateriale på Andersens PC i forbindelse med en hemmelig ransaking hjemme hos ham.

Politiet mente han burde tiltales, men i forrige uke meldte kanalen at påtalemyndigheten hadde besluttet å ilegge Andersen et forelegg.

Ransakingen skjedde i forbindelse med etterforskningen som førte til at Andersen i sommer ble dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000. Fra tidligere var han dømt for å ha drept Stine Sofie Sørstrønen (8).

Fra før var det to menn som var dømt for drapene, men i sommer slo retten fast at Andersen var alene om de mye omtalte voldtektene og drapene av de to jentene. Andersen har anket dommen.