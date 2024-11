Jakob-regnet har stanset – nå kommer flom og jordskred

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Selv om regnet har stoppet, er det nå vi får se hva regnet har ført til, sier statsmeteorolog Emili Carin Rønning til NTB.

Meteorologisk institutt sendte ut rødt farevarsel for regn fra torsdag ettermiddag. Fredag morgen er varselet over, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut rødt farevarsel for jord- og flomskredfare i deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

– Det har kommet ekstremt mye regn. Dette er det vi kaller en 50-årshendelse. Slikt ekstremvær som vi har sett nå, kommer hvert 50. år, sier statsmeteorologen.

Mest nedbør kom på Gullfjellet i Bergen der det kom 195,1 millimeter med nedbør på 24 timer. Som nummer to fikk Opstveit i Kvinnherad 159,9 millimeter med regn.

Rønning sier at de nå undersøker om det kan ha kommet noen nye rekorder i forbindelse med regnværet, men at hun ikke kan si noe sikkert ennå.

I Bergen har været roet seg kraftig, og det er sol å skimte, mens i Møre og Romsdal og oppover mot Trøndelag er det blitt kaldere etter regnværet. Enkelte steder er det meldt snø, opplyser meteorologen.