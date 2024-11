Flere varmerekorder i natt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Fønvind og varme luftmasser ga en varm natt langs Skagerrak-kysten, skriver Meteorologene på X fredag.

Blant annet ble det målt 15,8 grader på Færder fyr. Her var rekorden 14,5 grader fra 2006. Målestasjonen på Færder har gjort målinger siden 1937.

Målstasjonen til Meteorologiske på Jomfruland i Kragerø målte i natt 16,4 grader, som er 0,9 grader høyere enn rekorden fra 2020. 16,4 grader her er også ny fylkesrekord for november for Telemark.

De to siste målestasjonene som satte novemberrekord, var Svenner fyr i Larvik og Strømtangen fyr i Fredrikstad. På Svenner fyr ble det målt 15,9 grader, som er én grad høyere enn rekorden fra 2021, mens det på Strømtangen fyr ble målt 15,1 grader. Det er 1,2 grader over rekorden fra 2006.

Fredag har det kommet kaldere luft inn, og temperaturen har sunket en del i morgen- og formiddagstimene.