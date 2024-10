Tønsberg først ut med hjemmesykepleie på skjerm

Den nye tjenesten trer i kraft 4. november. Kommunalsjef for mestring og helse Frode Hestnes i Tønsberg understreker at den ikke skal erstatte vanlig hjemmesykepleie.

– Det er fortsatt mange pasienter som vil ha behov for fysiske besøk for å få den hjelpen de trenger, men digital hjemmesykepleie kan være et godt alternativ for noen eller et supplement til ordinær hjemmesykepleie, sier Hestnes.

Dermed kan kommunen betjene mange flere pasienter i en tid med stadig flere eldre.

– Veldig mange av de besøkene sykepleierne avlegger i løpet av en dag, handler for eksempel om å påse at pasienten tar riktig medisin til riktig tid. Nå kan sykepleieren sitte på sentralen og se at pasienten faktisk tar medisinen sin uten å måtte være fysisk til stede, sier virksomhetsleder Miriam Standal i Hjemmesykepleien Øst i Tønsberg.

Men ingen skal tvinges over på den nye ordningen og miste dagens tilbud om fysiske besøk, sier hun.

Les også: Mener det må bli dyrere med privat helseforsikring (+)