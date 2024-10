Terrorsiktede Arfan Bhatti vil løslates: – Kan vente på frifot

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Han begjærer seg løslatt. Det er ikke tilkommet noe som styrker saken mot ham, og når den ennå ikke er klar til å avgjøre om han skal tiltales, kan han vente på frifot, sier Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Han sier klienten vil møte i Oslo tingrett når fengslingsmøtet starter fredag morgen.

Bhatti er siktet for medvirkning til terror etter skytingen under pride i Oslo natt til 25. juni 2022, der Zaniar Matapour drepte to personer og skadet en rekke andre. Bhatti hadde reist ut av landet da terrorangrepet ble gjennomført, men ble pågrepet i Pakistan og utlevert til Norge i begynnelsen av mai i år.

Politiet mener 47-åringen fortsatt må holdes fengslet.

– Påtalemyndigheten har bedt om fortsatt fengsling i fire uker, og at siktede skal undergis brev- og besøksforbud i hele perioden. Påtalemyndigheten anfører at det foreligger bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare, slik som tidligere, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB.

