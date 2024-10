Skuespillerforbundet med varsel mot Oslos kulturbyråd i Oslo Nye Teater-saken: – Myndighetsmisbruk

Torsdag leverte Norsk Skuespillerforbund (NSF) et formelt varsel mot byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H).

– Med dette varselet sier vi klart ifra om det vi opplever er myndighetsmisbruk fra byråden, sier forbundsleder Per Emil Grimstad i Norsk Skuespillerforbund i en uttalelse.

Skuespillerforbundet hevder at byråden har drevet uforsvarlig eierstyring i forbindelse med det foreslåtte kuttet i tilskuddet til Oslo Nye Teater, som er på nær 40 prosent i 2025.

Varselet omfatter blant annet omgåelse av offentlighetsloven, overskridelse av delegert fullmakt og brudd på Oslo kommunes retningslinjer for ansvarlig eierstyring, ifølge pressemeldingen fra Skuespillerforbundet.

– Vi mener at dette varselet er så alvorlig at byråden bør forstå at hun ikke kan stå ved forslaget til budsjettkutt på dette grunnlaget, sier Grimstad til Avisa Oslo.

Han hevder at kulturbyråden trosset fagfolk og foreslo kutt uten verken tilstrekkelig grunnlag eller forankring for det. Også det nye styret for Oslo Nye Teater, oppnevnt av Anita Leirvik North, har pekt på risikoen ved et slikt kutt og at det opprinnelige budsjettforslaget ikke er realistisk, har avisen tidligere omtalt.

Avisa Oslo har bedt om kommentar fra kulturbyråden om varselet og kritikken. Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz ved byrådslederens kontor, der varsler håndteres, svarer følgende på henvendelsen:

– Vi har foreløpig ikke registrert noe varsel, men dersom dette kommer, vil videre prosess foregå etter normale rutiner og retningslinjer. Ut over det har vi ikke noen kommentar til saken.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb