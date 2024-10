Klagenemnda vil ikke offentliggjøre Ingvild Kjerkol-vedtak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nemnda kan uttale seg – og publisere – enkeltsaker som lar seg anonymisere. Spørsmål om konkrete saker som – med rette eller urette – knyttes til kjente enkeltpersoner, vil taushetspliktreglene hindre nemnda i å uttale seg. Dette gjelder alle saker der identiteten er kjent, skriver kommunikasjonsdirektør Kristin Solheim i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til TV 2.

Nord universitet felte i april Kjerkol for fusk for en masteroppgave hun leverte med en medstudent i 2021. Kjerkol klaget på vedtaket, og Felles klagenemnd behandlet saken onsdag.

Leder Kaja Hovdenak i Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer på at Kjerkols klagesak ikke offentliggjøres.

– Når alle andre studenter får sine saker publisert på nettsidene til nemnda, så er det veldig urettferdig at en mektig, offentlig person skal få spesialbehandling sammenlignet med helt vanlige studenter. Det kan være en påkjenning for alle å være gjennom en sånn sak som dette, og jeg tror mange studenter vil reagere når de ser at Kjerkol får en annen behandling enn dem, sier hun.

Les også: Nord universitet vil ikke omgjøre fuskevedtaket mot Kjerkol