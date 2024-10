Helseministeren: Alkohol er vårt største rusproblem

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Alkohol er det største rusproblemet vi har i Norge. Det er 300.000 nordmenn som lever med alkoholrelaterte utfordringer, og det er mye skam og stigma knyttet til det, sier helseminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

Fredag la han fram første del av regjeringens rusreform. Der vises det til tall om at befolkningens bruk av alkohol koster staten mellom 80 og 100 milliarder kroner i året.

Det nevnes også at alkoholbruk er den viktigste risikofaktoren for dødsfall blant menn i aldersgruppen 20–49 år.

– Det er jo litt symptomatisk at debatten handler mye om ulovlige rusmidler. Det er viktig å adressere, og det er bekymringsfylt at unges bruk av ulovlige rusmidler øker. Det ønsker vi ikke, og det må vi gjøre noe med, sier Vestre.

Men:

– Så er og blir alkohol det største problemet, og det glemmer vi litt for ofte. Jeg er veldig glad for at vi er klare på det i reformen, for der gir vi ganske mye plass til dette, sier han.

Han mener blant annet at det er viktig å redusere skam knyttet til det å ha et alkoholproblem, slik at folk i større grad tør å ta det opp med fastlegen. Men også med sjefen på jobben eller Akan-kontakt.

15 prosent har risikofylt forbruk

Denne uken tok helseministeren turen inn blant sprit- og vinhyllene på Vinmonopolet i Bjørvika i Oslo. Han var invitert av Akan kompetansesenter.

– Flertallet av voksne og unge voksne er i jobb. Samtidig så vet vi at 15 prosent av dem som er i jobb, har det som kalles et risikofylt alkoholbruk, sier direktør Elisabeth Ege i Akan til NTB.

Hennes budskap til Vestre er hvor viktig arbeidslivet er for å forebygge rusmiddelavhengighet.

– Der møtes vi, og der utvikler vi kulturer som påvirker de valgene vi tar, blant annet hvor mye vi drikker, sier hun.

Oppfordrer til samtale

Akan-direktøren sier at folk som sliter med alkohol, ofte får et spesielt mønster i sykefraværet. Gjerne ved at de ikke dukker opp i dagene etter helger eller ferier.

– Det kan være at du begynner å oppføre deg annerledes, og det kan slå ut i måten du jobber på rett og slett. At du ikke forholder seg til frister, eller blir mer slurvete eller mindre nøye med ting, sier hun.

Akans råd til ledere er å snakke med medarbeidere de er bekymret for.

– Og så er det viktig å ikke ha for høye forventninger til denne første samtalen. For handler det om at medarbeideren drikker for mye, så er det et skambelagt tema. Vær konkret og fortell det du har sett, og avtal alltid en ny samtale, sier hun.

Kjøper en halv flaske vodka til dagen

Vinmonopolet er nettopp en av bedriftene som lenge har jobbet systematisk med forebygging blant egne ansatte. De bruker metodikken fra Akan og diskuterer det jevnlig i personalmøter.

– Jeg tenker at vi har et spesielt ansvar siden vi selger de varene vi gjør, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet til NTB.

Hun forteller at de ansatte også kommer tett på alkoholproblemene i samfunnet.

– Det er flere kunder som kanskje kjøper en halv flaske vodka hver dag. Man får jo en relasjon til kundene. Kommer de beruset, så får de ikke handle. Da lærer de gjerne at de må komme tidlig på dagen, før de begynner å drikke. Vi er opptatt av å behandle alle med respekt, uansett hva de skal handle eller hvilken bakgrunn de har, sier hun.

Vestre: – Lite alkoholkonsum og mye jobb

Helseministeren er tydelig på alkoholpolitikken skal være restriktiv. Men han vil ikke ta fram pekefingeren når det gjelder nordmenns alkoholforbruk.

– Alt med måte er det vel noe som heter. Vi har god kunnskap om helsemessige og sosiale konsekvenser av alkohol, som vi må informere befolkningen godt om slik at de kan ta opplyste valg om sitt eget liv. Det har jeg tillit til at folk gjør, sier han.

– Har du selv opplevd å ha tatt et par øl for mye dagen før du skal på jobb?

– Det kan jeg ikke huske. Det kan vel tenkes en gang i ungdommen, men nå føler jeg at det blir fryktelig lite alkoholkonsum og veldig mye jobb, sier han.

