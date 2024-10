VG: Maxbo sender ut permitteringsvarsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi håpet vi kunne få en bedring denne høsten, men slik ble det ikke. Da må vi ta midlertidige grep. Det betyr permitteringer på noen av våre varehus, sier administrerende direktør Trond Bentestuen til VG.

Totalt er det rundt 1500 ansatte i Maxbo. De måtte permittere rundt 100 ansatte i slutten av 2023.

Det er særlig i forbindelse med at det bygges få nye boliger i Norge for tiden at Maxbo sliter.

– Vi jobber intenst med dette om dagen, og skulle gjerne unngått dette. Med det svake markedet som er så, har vi ikke noen andre valg.

