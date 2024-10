Rapport: Akutt fare for at Oslo fengsel må stenge

Det skyldes blant annet mangel på egnede rom for adgangskontroll, omfattende utfordringer med støy og inneklima, og vedlikeholdsmessig etterslep, skriver fagbladet Byggeindustrien.

Rapporten er datert 24. juni og skrevet av konsulentfirmaene Oslo Economics og Systra. Fengselsleder Nils Leyell Finstad sier til fagbladet at han ikke er kjent med at fengselet vurderes for en mulig akutt stenging. Han viser isteden til at det etter planen skal bygges et nytt fengsel.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg vil heller ikke si om det er fare for at hele anstalten må stenges.

– Oslo fengsel har god drift med daglig oppfølging og kontinuerlig ettersyn av tekniske anlegg. Det gjennomføres regelmessig kontroll av blant annet brann, elektro og klimaskall. Det gjøres fortløpende vurderinger av byggenes tilstand ut fra den bruken som er på eiendommen.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har bestilt rapporten i forbindelse med prosjektet om å bygge et nytt fengsel.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)