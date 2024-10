Nye karakterkrav ga rekordmange sykepleiestudenter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I år åpnet åtte universiteter og høyskoler opp for lokale opptak uten karakterkrav til plasser på sykepleiestudiet som sto ledige etter det ordinære opptaket.

På sykepleie har det tidligere vært krav om minst karakteren 3 i norsk og matematikk.

Av de 5493 sykepleierstudentene som møtte opp til studiestart, ble minst 983 av disse tatt opp uten karakterkrav. Uten slike lokale opptak uten karakterkrav, ville tallet på møtte studenter vært det laveste i høst siden 2010, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Årets oppmøtetall viser at grepene vi tok for opptak til sykepleier- og lærerutdanningene, både var nødvendig og har hatt stor effekt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i pressemeldingen.

Fra opptaket høsten 2025 blir nivåkravene tatt bort på alle sykepleieutdanningene.

Det totale antallet studenter som møter til studiestart, har ligget stabilt de siste ti årene, til tross for at stadig flere har fått tilbud om studieplass. Unntaket var under pandemien.

– Sammen med stabile og etter hvert fallende ungdomskull kan det tyde på at vi trolig ikke kan forvente ytterligere vekst i tallet på studenter ved ordinære grunnutdanninger framover, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

