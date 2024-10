Mann sendt til sykehus etter knivstikking i Sandefjord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har kontroll på gjerningspersonen, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier at den fornærmede mannen har skader som er forenlige med knivstikk, men sier at det per nå ikke ser ut til å være alvorlig.

– Han blir kjørt til sykehus for behandling, sier han.

Politiet har foreløpig få opplysninger om hendelsesforløpet..

