Arbeidet etter avsporingen på Nordlandsbanen tar mer tid enn ventet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer en ny vurdering av når E6 kan gjenåpnes søndag klokken 14, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det var torsdag i forrige uke at et tog på Nordlandsbanen sporet av etter å ha kjørt inn i et steinras i Hemnes.

Siden da har både togstrekningen og E6, som går nedenfor togskinnene, vært stengt.

Vegvesenet skriver at det er arbeidet med å sikre fjellet som tar lenger tid enn ventet, og at dette gjør at åpningen av E6 forbi skadestedet også blir utsatt.

Trafikantene oppfordres til å bruke riksvei 73 via Hattfjelldal og E12 gjennom Sverige som omkjøringsveier.

Må fjerne lokomotiv og vogner

Bane Nor bekrefter til NTB at arbeidet har tatt mer tid enn ventet, blant annet på grunn av dårlig vær i området.

– Det er gjennomført rensking av fjell og tatt bort en del ting på oversiden av sporet. Nå venter vi på å få tillatelse av geolog til å gå videre, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Når de har fått tillatelse, skal det settes opp kraner for å løfte toget vekk.

– Det er lokomotivet og to vogner som ligger i skråningen ned mot E6 som må fjernes før veien kan åpne. Vi kan ikke si noe per dags dato om når det blir, sier Børseth.

I tillegg står det noen vogner på skinnene som det ikke er fare for at skal falle ned mot E6.

– Veien vil nok kunne åpne før hele toget er fjernet, sier Børseth.

Etterarbeid

I tillegg til fjerningen av togene må Bane Nor forsikre seg om at skinnegangen kan kjøres på før togtrafikken kan settes i gang.

– Vi har en del etterarbeid som må gjøres før togene kan gå igjen, sier Børseth.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)