15-åring dømt til fengsel for drapsforsøk

Forsvareren, advokat Gard Lind-Iversen, sier dommen vil bli anket til Høyesterett.

– Fra vår side er vi sjokkert. Dommen blir anket på lovanvendelsen og begrunnelsen, sier han til Budstikka.

I retten erkjente 15-åringen at han stakk en 18 år gammel gutt med kniv flere ganger i overkroppen i Asker i mars i år. Men han nektet straffskyld for drapsforsøk fordi han mener han handlet i nødverge.

I tingretten ble gutten dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på ett år. Påtalemyndigheten anket dommen, og lagmannsretten skjerpet straffen til ubetinget fengsel.

Ifølge Budstikka skriver dommeren i sin begrunnelse at «det var kun tilfeldigheter som gjorde at knivstikkingen ikke endte med drap», og mener fengsel er riktig straff.

– Lagmannsretten ser det slik at fengsel er et ekstraordinært tiltak, men NN er også et barn med ekstraordinære utfordringer, heter det i dommen.

Statsadvokat Petter André Johansen, som var aktor i saken, sier de er tilfreds med å ha fått medhold og at lagmannsretten endte på en straffereaksjon i det omfang de mener er riktig.

