Høyre i Oslo taler Erna midt imot om sykelønn

På et representantskapsmøte i helgen vedtok Oslo Høyre at de ønsker «en moderat innstramming av sykelønnsordningen», melder Klassekampen.

Forslaget ble fremmet av Nordre Aker Høyre og ble vedtatt med knapt flertall. Saken ble først omtalt av Minerva.

Øyvind Lind-Fossen, nestleder i Nordre Aker Høyre, tror at Erna Solberg og Høyre sentralt egentlig er enig i at sykelønnsordningen bør strammes inn.

– Jeg tror at man i Høyres ledelse ikke egentlig er uenig i substansen i dette, men at man tar taktiske hensyn. Det har jeg stor forståelse for, men av og til må man utvikle et standpunkt basert på hva man faktisk mener, sier Lind-Fossen.

Forslaget sier ingenting konkret om hvor store innstramminger det skal være.

– Først må vi ha en avklaring på om det er riktig å røre ordningen i det hele tatt, sier Lind-Fossen.

Erna Solberg og partiledelsen i Høyre har tidligere gjort det klart at de ikke ønsker å gå til valg neste år på å kutte i sykelønnsordningen. I førsteutkastet til nytt program går Høyres programkomité også inn for å videreføre sykelønnsordningen.