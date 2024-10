Hærsjefen: Slik skal Hæren få vesentlig større kampkraft

Sjefen for Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik, presenterte mandag den nye planen for organiseringen av Hæren under et foredrag i Oslo Militære Samfund.

Den største endringen i Hæren de neste 10–15 årene er en kapabilitets- og volumøkning.

– Fra en til tre brigader, fire regimenter og en rekke kampstøtte- og støtteavdelinger inkludert rakettartilleribataljon og luftvernbataljon som medfører at Hæren går fra å være en brigadehær til å bli en divisjonshær, sier Lervik.

– Dette vil gi oss vesentlig større kampkraft, handlefrihet og utholdenhet. Videre øker det vår evne til å føre strid i hovedstridsområdet, på dypet av fiendens grupperinger, og i våre egne bakre områder, fortsetter han.

Hærsjefen varsler at videreutviklingen av Brigade Nord skal fullføres, og den skal være tungt mekanisert. I tillegg skal både Finnmarksbrigaden og Brigade Sør etableres, planer som ble kjent i april i år.

Finnmarksbrigaden tar utgangspunkt i dagens landforsvar av Finnmark. Hovedoppdraget blir vil være å sikre kontinuerlig tilstedeværelse og forsvar av Finnmark, ifølge hærsjefens presentasjon.

Brigade Sør skal i hovedsak være basert på reservister, altså de som er en del av en reservestyrke og kan kalles inn til tjeneste ved behov. Brigaden skal i det daglige ha et kjernepersonell – en kadre – av tjenestegjørende personell, ifølge hærsjefen.

