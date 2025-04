Kraftig brann i Fredrikstad – én til sykehus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet har vært i kontakt med fem andre beboere, som alle er uskadet, skriver Fredriksstad Blad.

Politiet meldte tidligere at ni personer var bosatt på adressen, men etter å ha kommet i kontakt med styrelederen av selskapet som leier ut boenhetene i bygget, viste det seg at ti personer bor der.

– De har gått gjennom bygget med røykdykkere. Men de avventer en stund med et siste område av bygningen fordi det er for varmt der fortsatt. Vi kan altså ikke utelukke at noen befinner seg der. Men ingen av de 10 beboerne har meldt om besøkende eller andre personer som kan befinne seg der, sier Nordang til avisa.

Bygningen som brant, ligger i St. Croix, et strøk i Fredrikstad sentrum. Det er et trehus med to etasjer og flere boenheter.

Vaktleder Leif Høyland i 110-sentralen Øst sa tidligere natt til lørdag til NTB at det er et tett bebygd området, men at det var lite spredningsfare til andre bygg. Brannvesenet var på plass med seks brannbiler, ifølge vaktlederen.

Høyland fortalte at de fikk en rekke meldinger om brannen rundt et kvarter etter midnatt.

– Da vi kom fram, så vi at det var en firemannsbolig som sto i full fyr, sa han.

Fredrikstadbrua, som knytter Fredrikstad sentrum til Gamlebyen, ble stengt rundt klokken halv 1 som følge av mye røyk i området. Rundt en time senere ble broen åpnet igjen, ifølge FB.

