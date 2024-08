Gram vil ha slutt på ansvarspulverisering i Forsvaret

Av Peter Tálos/NTB

Med en historisk enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret, med en varighet på hele tolv år, er selve organiseringen av toppledelsen noe av det første arbeidet som er startet.

Det kom fram under en paneldebatt i regi av Forsvarsforeningen under Arendalsuka onsdag. Fram til 2036 skal det investeres over 1600 milliarder kroner.

– Det vi vil er at Forsvarets ledere skal ha mulighet til å ta ansvaret sitt. Det er for lite gjennomføringsevne i sektoren, det er for mye ansvarspulverisering. Det vil jeg ha slutt på, sa Gram under møtet.

– Dysfunksjonell

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, siterte Forsvarsdepartementets eget skriv til Stortinget der organiseringen av hele forsvarssektoren er omtalt som dysfunksjonell. Den har vært til hinder slik at man tidligere ikke har greid å oppfylle målene i tidligere langtidsplaner.

– Dette kan vi ikke leve med. Jeg vet det er satt i gang et arbeid med dette, men hvor langt er man kommet, spurte Elvenes.

Gram sier til NTB at veldig mye er bra med dagens ledelse av Forsvaret, men at endringer må på plass før forsvarsløftet gjennomføres. Også delingen av ansvar mellom Forsvarsdepartementet og Forsvaret skal ettersees.

Må øke gjennomføringsevnen

– Det er veldig mye som er bra. Men vi må konstatere at vi kan bli bedre på gjennomføringsevnen i sektoren, sier Gram.

Han beskrev langtidsplanen som langt fra et perfekt detaljplanlagt dokument, og under debatten spådde han at det ville bli endringer underveis. Likevel er hovedlinjene lagt om med en betydelig satsing for å møte et utfordrende konfliktbilde der USA i større grad vender seg mot Kina, og med en pågående krig i Europa.

De neste årene skal Norge befeste sine posisjoner langs kysten og i Barentshavet med nye ubåter og fem nye fregatter til en stykkpris på opp mot 25 milliarder kroner.

Det er Forsvarsmateriell som skal ha ansvar for alle nye anskaffelser, mens det vil være en overføring av dette materiellet til Forsvaret som derfor får alt ansvar for å forvalte det.

– Det har vært en ubalanse, sa Gram og viste til at det har lenge ikke har vært sammenheng mellom uttalte satsingsområder og hvordan det er blitt lagt til rette for gjennomføringen. Mange områder har vært undervurdert, spesielt innenfor personell og bygningsmasse.

