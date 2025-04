Ap-komité foreslår fast bevæpning for politiet

– Arbeiderpartiet tar på alvor at politiet selv mener at det er behov for ytterligere trygghet i tjenesten og at trusselsituasjonen er en annen, skriver redaksjonskomiteen for andre politiske saker i sin uttalelse.

– Arbeiderpartiet mener derfor at det bør innføres generell bevæpning av politiet, med en tydelig innramming, lyder konklusjonen.

Vært motstander

Dette ble kjent på Arbeiderpartiets landsmøte fredag. Begrunnelsen er en endret virkelighet for politiet. Det er nestleder Tonje Brenna som har ledet komiteens arbeid.

– Arbeiderpartiet har vært motstander av generell bevæpning av politiet. Det skyldes at politiet har kunnet løse sitt samfunnsoppdrag på en trygg måte, både for befolkningen og for seg selv. Dette er dessverre i endring, skriver komiteen i begrunnelsen. .

Et medlemmene i komiteen tok dissens på innstillingen og ville at det først skulle innføres som en treårig prøveordning.

Flertall

Saken skal voteres over fredag kveld.

Dersom også Ap velger å gå inn for generell bevæpning, ligger det an til at forslaget vil få bred tilslutning i Stortinget. Fra tidligere har Fremskrittspartiet og Høyre bestemt at de vil ha bevæpnet politi. Sentralstyret i KrF mener det sammen, og spørsmålet skal opp på partiets landsmøte om tre uker.

Til sammen utgjør det et overveldende flertall i Stortinget.