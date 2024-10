Bergstø foreslås på topp for Akershus SV

SV har i dag én representant innvalgt fra Akershus, men håper på å få inn to ved valget neste år.

Bergstø sier hun er glad for tilliten fra nominasjonskomiteen.

– Et sterkt SV er avgjørende for rødgrønt flertall og for å dra samfunnet i en grønnere og mer rettferdig retning. Vi har som mål å få inn to representanter fra Akershus, så dette blir både viktig og spennende. Jeg gleder meg veldig til valgkamp sammen med resten av det gode SV-laget, sier hun.

Balder Alvær Olafsen fra Vøyenenga er foreslått på andreplassen av en samlet komité.

– Forrige stortingsvalg var vi nære å få inn to, og jeg er mer motivert enn noen gang i å ta fatt på oppgaven det er å få andremandatet helt i mål, sier han.

Stortingslista vedtas på nominasjonsmøte 28. november. Det er ikke varslet at det kommer benkeforslag.

