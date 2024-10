Natur og Ungdom kritiserer SV: Mer rødt enn grønt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For Natur og Ungdoms del står og faller SVs troverdighet som miljøparti på spørsmålet om gruvedrift på havbunnen, skriver Klassekampen.

– Vårt eneste krav er at SV bruker sin makt som budsjettpartner og får stoppet åpningen av gruvedrift på havbunnen. sier NU-nestleder Sigrid Hoddevik Losnegård.

Hun mener at SV under Kirsti Bergstøs ledelse har blitt mer rødt enn grønt og prioriterer røde gjennomslag over grønne.

– Hvis SV godkjenner et statsbudsjett som går inn for gruvedrift på havbunnen, har de verken lyttet til miljøbevegelsen eller holdt sine egne løfter. Da er de ikke et miljøparti, sier hun.

SV-leder Kirsti Bergstø sier SV er helt enige i at gruvedrift på havbunnen må stanses. Samtidig påpeker hun at forhandlingene med regjeringen ikke er et sted der de «kan velge og vrake»:

– Det er knallhard kamp om hver eneste krone og den politiske retningen, sier hun.

Hun minner også om at det er massivt flertall på Stortinget for gruvedrift på havbunnen.

