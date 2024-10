Ber politiet kalle inn Mette-Marit til avhør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Høiby er under etterforskning for flere forhold og er blant annet siktet for mishandling i nære relasjoner mot Snekkestad, som han var kjæreste og samboer med fra 2018 til 2022.

Både Høiby og Snekkestad har vært i flere avhør med politiet de siste ukene.

– Bevissituasjonen i saken er slik at vi mener det er helt naturlig at vi får hennes forklaring nå. Jeg mener det faktisk vil være unaturlig om hun ikke svarer på spørsmål fra politiet. En forklaring fra kronprinsessen vil etter min mening kaste nytt lys over saken mot hennes sønn, sier bistandsadvokat Petter J. Grødem til Aftenposten.

Politiet bekrefter

Grødem sier han har sendt en formell begjæring til Oslo politidistrikt om at kronprinsesse Mette-Marit bør avhøres i saken. Han hadde mandag ikke fått noe svar.

Oslo politidistrikt bekrefter til NTB at begjæringen fra Grødem er mottatt.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt den. Utover det har vi ingen kommentar til den per nå, skriver pressesjef Unni Grøndal til NTB.

Motanklage

Høiby nekter straffskyld etter siktelsen om mishandling mot Snekkestad. Han har på sin side beskyldt henne for vold.

– Høiby snur speilet fullstendig, og min klient vil forklare seg til politiet hvis hun blir kalt inn for å forklare seg om hans anklager mot henne. Anklager hun tar fullstendig avstand fra, sier Grødem til Aftenposten.

