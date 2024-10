Abid Raja nominert til ny Bokhandlerpris

«Min skyld» ble Norges mest solgte sakprosabok både i 2021 og 2022. Med sin nye bok har Raja igjen skapt stor debatt. «Vår ære og vår frykt» er trykket i et opplag på 20.000 eksemplarer og har ligget ti sammenhengende uker på bestselgerlisten.

Gjennom boken ønsker Raja å belyse viktige samfunnsproblemer knyttet til religiøs identitet i Norge og Europa. Han forteller at utfordringene han avdekket under arbeidet kom som en overraskelse.

– Det er konflikter overalt, fra ungdomskriminalitet her hjemme til opptøyer i England. Jeg håper og tror at denne boken vil gi folk en aha-opplevelse og et innblikk i integreringsutfordringene her hjemme og på kontinentet, sier Raja.

