Navn: Abid Raja

Hva: Politiker (V)

Hvorfor: Har skapt debatt med boka «Vår ære og vår frykt», der han tar opp utfordringer i det flerkulturelle Norge.

Kritiske røster har hevdet boka di er en gavepakke til høyreekstremister, hva tenker du om det?

– Jeg tar sterkt avstand fra kritikken til Arbeiderpartipolitikeren Abdullah Alsabeehg. Denne tematikken er et vepsebol, og det skjønte jeg før boka kom ut, at tingene jeg tar opp ville skape sterk debatt.

Hvorfor det?

– Fordi mens noen har hatt berøringsangst med utfordringene jeg peker på, så har andre fornektet problemet. Jeg opplever også at mange er endringsuvillige. De siste dagene har jeg sett at jeg har fått sterk kritikk på sosiale medier, men også i avisene, både av reaksjonære muslimer, fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV, og da tror jeg at jeg er reelt inne på et tema som er viktig å adressere og diskutere. Det er også mitt mål med boka.

Ikke all kritikk har vært like saklig, blir du opprørt?

– Noen har fulgt opp med skjellsord, og fremstilt det som om jeg er en forræder, da blir det veldig vanskelig å debattere. Men den type slengbemerkninger og uthenginger på enkelte nettsteder er ikke så uvanlig fra det svært konservative muslimske opphavet.

Er kritikken sterkest fra det muslimske miljøet?

– Skjellsordene og de litt stygge adjektivene er sterkest fra det konservative, muslimske opphavet. Nå er jeg ikke så ofte innom mange av disse nettsidene, jeg valgte å trekke meg derfra for flere år tilbake. Men jeg har fått tilsendt noen screenshots og skjermdumper av banneord og andre stygge måter folk ordlegger seg på. Moderatorene må hyppig inn og moderere.

Hvilke temaer blir folk mest opprørte over?

– Det er mye forskjellig og egentlig er jeg litt forbauset, fordi det jeg sier burde ikke være kontroversielt. Det kan vel ikke være kontroversielt at islam ikke tillater homofil? Eller at islam ikke tillater at jenter skal kunne få lov til å gifte seg med ikke-muslimer? Eller at jenter har rett til å kreve selvstendig skilsmisse og ha rett til å velge selvbestemt abort? Det er disse tingene som religionen ikke tillater, det burde ikke forbløffe noen.

Det du sier er at muslimske ungdommer har blitt mer fundamentalistiske enn sine foreldre?

– Ja, religion har blitt et mye sterkere fremtredende tema i samfunnet enn tidligere. Første generasjons pakistanere som kom på tidlig 70-tallet var opptatt av å forstå kulturen, bygge moskeer og få til et sted å være. Da jeg vokste opp, så kan jeg ikke huske å ha sett en eneste person be på skolen. Nå forteller lærerne på videregående skole at unge folk benytter friminuttene til å vende seg mot Mekka for å be til Allah. En annen ting er sosial kontroll, det trenger ikke foreldre drive med lenger fordi ungdommene utfører negativ sosial kontroll på hverandre. Og jenter sier de presses til å bruke hijab, jeg har selv snakket med jenter som forteller at de ikke blir respektert av guttene dersom de ikke dekker seg til. Det bekymrer meg for fremtiden til egne og andres barn.

Dette høres ut som et klassisk backlash. Hva tenker du kan være årsaken? Er det et ungdomsopprør i dette?

– Artig at du kaller det backlash, for det er et kapittel i boka mi som har nettopp det som overskrift. På en skole hvor 70–80 prosent av elevene har minoritetsbakgrunn får de ikke impulsene og korrigeringen ute fra det etnisk norske samfunnet. Dermed sementeres det de har lært hjemme under oppdragelsen av foreldre som ikke er godt integrerte i det norske samfunnet. Hva skjer den dagen de møter majoritetssamfunnet? Den kulturkrasjen har vi sett skaper store konflikter i andre land, og jeg et veldig bekymret for at vi kommer til å få den i Norge også.

Ja, religion har blitt et mye sterkere fremtredende tema i samfunnet enn tidligere. — Abid Raja

Du blir kritisert for å komme med stigmatiserende synsing som ikke er forskningsbasert?

– Jeg har skrevet en bok basert på det jeg har sett og hørt, og det jeg har observert. Det er et litterært verk, ikke en forskningsrapport. Jeg har skrevet forskningsartikler tidligere. De argeste kritikerne klarer vel å skille mellom en vitenskapelig publikasjon og et litterært verk.

Hva ønsker du å oppnå utover å skape debatt?

– Mitt mål er at vi skal skape en god samhandling og samhold mellom de med ikke-muslimsk og muslimsk bakgrunn, de som har etnisk-norsk opphav og de som har minoritetsbakgrunn slik at vi klarer å skape et felles land med felles samhold mellom ulike grupper.

Hva kunne du tenkt deg å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er villig til å gå i demonstrasjonstog for likestilling, for ytringsfrihet og for et demokratisk, mangfoldig samfunn hvilken som helst dag.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Barack Obama, det er en bra mann å se opp til. Og Mor Teresa, men det er dessverre for sent å få til.

