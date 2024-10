Regjeringen kutter klimaforskning: - Det gir faktisk ingen mening i det hele tatt

VADSØ (Dagsavisen): – Hvis vi nå kastes ut av statsbudsjettet, må vi rett og slett avvikle mye av det vi har satt i gang. Det får jo dramatiske konsekvenser for våre muligheter til å følge utvikling av økosystemet på tundraen. Vi vet ikke omfanget enda, men det vil bli drastiske kutt i det vi har bygget opp av langtidsovervåkingen, sier økolog Åshild Ønvik Pedersen i Norsk Polarinstitutt.

Svalbard er det området som opplever klimaendringen mest. Sommertemperaturene i juli de siste årene er faktisk utenfor det som er en definisjon på Arktisk, det vil si at gjennomsnittstemperaturen ikke overstiger 10 grader i juli. Åshild Ønvik Pedersen er leder for Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra (COAT) på Svalbard og har sett de voldsomme endringene i klimaet der.

Over flere år har politikere og forskningsinstitusjoner prøvd å få COAT finansiert direkte over statsbudsjettet. Gjennomslaget kom i fjor, da de fikk en bevilgning på 20 millioner kroner. COAT var sikret framtidig finansiering, trodde de. Men i budsjettforslaget for 2025 er de igjen ute.

Åshild Ønvik Pedersen er rystet.

– Jeg blir litt trist, fordi vi er i en tid hvor endringene er så omfattende og raske. At vi bor i et land som ikke har lyst til å satse på kunnskap om klimaendringenes påvirkning på sårbare økosystemer, er veldig leit. Det er med kunnskap gjennom overvåking at forskerne kan forutsi og varsle endringer og ikke minst bidra med tiltak for å motvirke dem, sier hun.

– Det er nesten bortkastet

- At de gir det penger for ett år, gir faktisk ingen mening i det hele tatt. Det er nesten bortkastet av midler hvis det skal være slik, sier professor i økologi Rolf A. Ims ved UiT Norges arktiske universitet. (Norges arktiske universitet)

– Det kom jo som en stor overraskelse og selvfølgelig en veldig stor skuffelse. Vi trodde vi med bevilgningen over statsbudsjettet for i år med 20 millioner at vi var sikret drift. At de gir det penger for ett år, gir faktisk ingen mening i det hele tatt. Det er nesten bortkastet av midler hvis det skal være slik, sier professor i økologi Rolf A. Ims ved UiT Norges arktiske universitet.

Ims er også faglig leder for COAT, som altså i fjor fikk bevilgninger gjennom statsbudsjettet for første gang. COAT er et overvåkingssystem med et langsiktig perspektiv. Formålet er å avdekke hvordan klimaendringene påvirker tundraen.

Tundra i Norge

Arktisk tundra er definert som treløse områder nord for, eller over tregrensen, hvor gjennomsnittstemperaturen i juli er lavere enn 10 grader. COAT driver overvåking på to steder som er den norske delen av arktisk tundra, Varangerhalvøya i Finnmark og på Svalbard. Og det er i disse områdene klimaendringene skjer raskest og er mest synlig.

Forskningsprogrammet har fått en betydelig finansiering fra Norges forskningsråd og Tromsø forskningsstiftelse for å etablere forskningsinfrastruktur.

– Vi fikk en bevilgning over statsbudsjettet i 2010 for å planlegge forskningsprogrammet. Siden det har vi bygget dette gradvis opp. Vi laget en stor plan for å bygge opp infrastruktur som forskningsstasjoner, værstasjoner og sensorsystemer som skal måle stort og smått i klima- og økosystem, sier Ims.

Fare for full stopp

– Med bevilgningen vi har fått i 2024, så har vi rigget opp for full drift. Vi har ansatt folk og vi har startet nye måleserier. Alt dette står i fare for å måtte avsluttes når vi mister midlene til både å lønne folk og holde målingene i gang, sier Ims.

Åshild Ønvik Pedersen beskriver noen observasjoner COAT-forskerne har gjort på Svalbard, som at havisen smelter bort og leveområder forsvinner for isbjørnen.

Tidligere trodde forskerne at svalbardrein betydde lite som mat for isbjørnen. Nå tyder observasjoner på at vi er midt i en utvikling der isbjørnen kanskje i økende grad spiser svalbardrein. Bestanden av svalbardrein har under klimaendringene mer enn fordoblet seg siden 1980-tallet.

UiT-rektor: – Uansvarlig

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen sier i en artikkel på UiTs nettsider at kuttet til COAT er absurd og stanser i realiteten nødvendig klimaovervåking i nord.

– Kuttet i statsbudsjettet er i strid med avtalen som regjeringspartiene har med SV – og et brudd på Stortingets klare beskjed. Slik jojo-politikk er uansvarlig for en nasjon som må tilpasse seg raske endringer i klimaet, samtidig som totalberedskapen i nord er viktigere enn noen gang, sier han.

- Jeg er, for å si det mildt, forundret over at regjeringen ikke har ført opp COAT i statsbudsjettet, sier Lars Haltbrekken (SV). (Alf Simensen/NTB)

Forundret

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken er forundret over kuttet til COAT, og mener UiT-rektoren har et poeng.

– COAT er et svært viktig program som gir oss klimadata og naturdata i samtid. Jeg er, for å si det mildt, forundret over at regjeringen ikke har ført opp COAT i statsbudsjettet, sier Haltbrekken.

– Jeg mener UiT-rektoren har et poeng i at regjeringene ikke har oppfylt den enigheten som vi hadde om COAT. Derfor er jeg forundret over bruddet på avtalen. Jeg er også forundret over at de ikke har fulgt dette opp, og jeg er forundret over at de ikke har videreført det. Dette er et utrolig viktig prosjekt, sier Haltbrekken.

Ikke rom for å prioritere

Fra Kunnskapsdepartementet er det lite forundring, og statssekretær i Ivar B. Prestbakmo (Sp) står på at bevilgningen bare gjaldt for 2024-budsjettet.

– UiT fikk midler til COAT i 2024-budsjettet som en del av budsjettforliket med SV. Regjeringen legger til grunn at bevilgningen gjaldt for 2024. Vi fant ikke rom til å prioritere en egen bevilgning øremerket COAT i årets budsjett. UiT er en stor, statlig virksomhet med et betydelig budsjett og stort handlingsrom. I neste års budsjett har vi foreslått at de skal få en rammebevilgning på nærmere 4,2 milliarder kroner, sier Prestbakmo.

spørretime - Vi fant ikke rom til å prioritere en egen bevilgning øremerket COAT i årets budsjett, sier Ivar B. Prestbakmo (SP). (Terje Pedersen/NTB)

Han avviser at dette er strid med avtalen som regjeringspartiene har med SV.

– Statsbudsjettene i Norge er ettårige, og vi må hvert år vurdere det samlede budsjettet helhetlig. Regjeringen har som sagt lagt til grunn at akkurat dette tiltaket gjaldt for 2024, sier han.

Kan bestemme selv

Ifølge UiT-rektor Dag Rune Olsen har universitetet fått bevilget 4,155 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2025. Det er 1,5 prosent mindre enn årets budsjett når lønns- og prisvekst er justert. Hvor skal UiT hoste opp penger til COAT fra?

– Den viktigste årsaken til at universitetene og høyskolene har en realnedgang fra 2024 til 2025, er utfasing av de midlertidige midlene til studieplasser og rekrutteringsstillinger som ble bevilget under pandemien. Det har hele tiden vært klart at disse skulle fases ut igjen. Rammebevilgningen til sektoren og til UiT ligger på et høyt nivå, og den legger til rette for at institusjonene har muligheter for å prioritere det som er viktigst, svarer Prestbakmo.

---

COAT

Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra (COAT)

Er et overvåkings/observasjonsprogram laget for å dokumentere effekter av klimaendringer på arktiske tundrasystemer.

Driver overvåking på to steder som er den norske delen av arktisk tundra, Varangerhalvøya i Finnmark og på Svalbard.

---