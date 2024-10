Mange dropper dekkskift – bekymrer forsikringsselskap

– Piggfrie vinterdekk er ikke et universelt helårsdekk, og kjører du med de året rundt kan du være helt sikker på at sol og varme har svekket gummien slik at dekket virker dårligere når det kommer på vinterføre med snø, sørpe og is igjen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Tryg Forsikring svarer 2 av 10 at de ikke skifter dekk, men heller kjører med piggfrie vinterdekk hele året.

Over 100.000 av de spurte svarer også at de kjører på vinterdekk som er seks år eller eldre. Antallet bilulykker øker i overgangen mellom høst og vinter. Mange av ulykkene skyldes slitte vinterdekk ifølge bilverkstedskjeden AutoMesters daglige leder Geirmund Hjell.

– Det finnes ikke noe fasitsvar på når vinterdekk må skiftes, men er de brukt i fem år eller mer er dekkets egenskaper vesentlig svekket i forhold til nye, selv med lovlig mønsterdybde. Hardere gummi gir dårligere veigrep på vinterføre, forteller Hjell.

Han trekker også fram elbiler som ofte er tyngre enn fossilbiler, det gjør at dekkene slites raskere.

– Ikke sjelden anbefaler vi utskifting etter kun 3 års bruk, da dekkene er veldig slitt. Det handler ikke bare om økt vekt og større dekk, men mange elbil-eiere kjører også mer bil enn før når de går fra fossil til en tyngre elbil. I tillegg kjører man annerledes med elbil, ofte med større akselerasjon på motorveien, sier Hjell.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Det sto mellom ufør eller gründer. Shakila valgte det siste (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)