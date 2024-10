Varebil dro med seg deler av en bygning i Asker

Bilen dro med seg deler av overbygget til innkjøringen på adressen.

– Feilberegning av høyde er trolig årsaken her. Politiet oppretter ikke sak da dette blir en sak mellom huseier og firmaet. Ingen personskade, skriver politiet i politiloggen.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 7.18. Da stod bilen fast på stedet og sperret veien, som ligger i Gyssestadkollen.

Kommunikasjonsdirektør for Oda, Liselotte Lunde, bekrefter overfor VG at det er en bil fra deres firma som har vært involvert i ulykken.

– Vi beklager denne hendelsen sterkt og kommer selvsagt til å gjøre det vi kan for å rydde opp etter oss, sier Lunde til avisen.

Hun påpeker at de er glad for at ingen har kommet til skade, og sier at de nå jobber med å følge opp kunden og ta vare på sjåføren.

Politiet meldte i morgentimene at det kanskje kunne bli nødvendig med en heisekran for å få varebilen og bygningen fra hverandre.

Like før klokken ni meldte politiet at det er ryddet på stedet.

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)