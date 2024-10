Togulykken i Nordland: E6 i Hemnes åpnes tidligst tirsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nå oppfordrer Vegvesenet og Nordland fylkeskommune reisende mellom nord og sør sterkt om å kjøre via Sverige.

– Anbefalt omkjøring er på E12 over Umbukta via Sverige, og riksvei 73 via Hattfjelldal, sier Håvard Langmo, faggruppeleder på Vegtrafikksentralen nord i Statens vegvesen.

Svenske myndigheter har midlertidig lempet på tollrestriksjonene for dem som benytter seg av omkjøringen, opplyser Vegvesenet på sine nettsider. De har også gitt en generell tillatelse for norske transporter til å passere grensa, og man trenger ikke å kjøre innom tollstasjonen på Tärnaby eller kontakte svenske tollmyndigheter.

Fredag var det store utfordringer med trafikkavviklingen og lange køer på ferjesambandet fylkesvei 17 Nesna-Levang, opplyser Vegvesenet. Dette er eneste omkjøringsmulighet i Norge.

– Alle som planlegger gjennomreise i Nordland, og som har mulighet til å kjøre gjennom Sverige, bør bruke anbefalt omkjøring på E12/riksvei 73 via Sverige. Oppfordringen går særlig til tungtransport, som vi ser utgjør en stor andel av trafikken på ferja mellom Levang og Nesna, sier Langmo.

Oppfordringen gjelder ikke de som reiser med restriksjonsbelagte varer, inkludert dyr og våpen. Disse må benytte seg av omkjøring i Norge.

– Men her er det svært mye trafikk og lange køer, så det må beregnes god tid. Dersom det er mulig å utsette reisen bør det også vurderes, anbefaler Vegvesenet.

E6 i Hemnes har vært stengt siden torsdag, da et tog sporet av på Nordlandsbanen. Lokføreren, en mann i 60-årene, omkom i ulykken.

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)