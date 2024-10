Kvinne funnet død etter leteaksjon i Møre og Romsdal

Kvinnen ble lokalisert og hentet ut av redningshelikopteret i natt, melder politiet på politiloggen.

Hun døde trolig som følge av fall i bratt terreng. Pårørende er varslet.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt sier til VG at det kom inn en bekymring sent fredag kveld om at den savnede kvinnen skulle ha dratt på fjelltur og ikke kommet ned igjen.

Politiet tok seg fram til stedet og så bilen parkert. Det ble iverksatt en leteaksjon med redningshelikopter, og kvinnen ble hentet ut fra bratt terreng, opplyser Ferstad.

– Det er grunn til å tro at det er en fallulykke, sier han til VG.

