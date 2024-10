Kollegaer minnes lokføreren som omkom på Nordlandsbanen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var med stor sorg at vi mottok budskapet om at vår gode kollega Rolf Henry Ankersen omkom i den svært tragiske ulykken ved Bjerka, sier administrerende direktør Rikke Lind i SJ i en pressemelding fredag.

SJ Norge sier de minnes den omkomne kollegaen som kjær og kunnskapsrik.

– Han vil bli husket for sitt gode humør og omgjengelige vesen. Han fylte 60 år i september, og dagen ble feiret på stasjoneringsstedet i Mosjøen, med kake, blomster og gaver fra kollegaer, står det videre i pressemeldingen.

Ankersen jobbet som lokomotivfører store deler av sitt yrkesaktive liv, begynte i NSB i 1987 og var med på overgangen til SJ Norge i 2020.

– Rolf etterlater seg fem barn og barnebarn. Våre tanker går først og fremst til hans nærmeste. Kollegaer vil savne sin livsglade kollega med slik en smittende latter.

Det var i 14-tiden torsdag at et passasjertog traff et steinras og sporet av på Nordlandsbanen mellom Bjerka og Mo i Rana. En omkom og fire personer ble skadet. Det var 46 passasjerer om bord i toget.