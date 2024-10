Vedum forsvarer Mehls «prostituerer seg»-utsagn

– Hun brukte et bilde av at han solgte seg uten å få noe igjen. Emilie har vært så tydelig i den saken fordi hun er engasjert som valgt fra Hedmark. Thomas Breen er en erfaren gammel stortingspolitiker og fylkesordfører. At han og Emilie har hatt noen debatter, det tåler begge veldig godt, sier Vedum til NRK.

Det var i forrige uke at justisminister Emilie Enger Mehl, som er valgt inn på Stortinget for Hedmark Sp, sa i et intervju med NRK at «Arbeiderpartiets fylkesordfører Thomas Breen vil prostituere seg for å få makt sammen med Høyre» i forbindelse med skolesaken.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa til VG tirsdag at han har hatt en samtale med justisministeren om ordbruken.

– Jeg mener at det å peke på andre politikere som gjør andre valg og kalle det prostitusjon, det er ikke greit, sa Støre.

Les også: Raymond Johansen: – Det justisminister Enger Mehl nå sier er nesten ikke til å tro

Dagsavisen mener: Det vil være et stort tap for Ap å miste Tajik (+)