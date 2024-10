To Nav-ansatte siktet for grov økonomisk utroskap

Det var Nav som selv varslet politiet etter å ha funnet uregelmessigheter i fakturaer knyttet til kjøp av teknisk utstyr, skriver Nav i en pressemelding.

– Vi ser svært alvorlig på saken og er opptatt av å samarbeide med politiet, sier fungerende HR-direktør Tord Bern Hansen i Nav i pressemeldingen.

Det er Oslo politidistrikt som har opprettet straffesak mot de to, opplyser Hansen.

– Det er to personer som er involvert i samme sak. Som arbeidsgiver vil vi vurdere personalmessige konsekvenser, og vi har også et ansvar for å ta vare på de involverte på best mulig måte, sier Bern Hansen.

