Statkraft selger seg ut i flere land – endrer konsernledelse

Salgene er et ledd i en endret strategi der selskapet vil konsentrere seg om fremtidige investeringer i færre land for å bygge skala, øke konkurranseevnen og styrke verdiskapingen, heter det i en pressemelding.

Som et ledd til å bidra til en nullutslippsfremtid ønsker selskapet å prioritere investeringer i norsk vannkraft og vokse i solenergi, vindkraft og batterilagring i Norden, Europa og Sør-Amerika, og også å satse mer på havvind i Nord-Europa.

Statkraft selger derfor sin virksomhet innen landbasert vind, solenergi og batterier i Nederland og Kroatia, og vil etter hvert også selge seg ut av vannkraft og solenergi i India.

– Statkraft har bygget en sterk posisjon som Europas største produsent av fornybar energi og er en betydelig aktør i utvalgte markeder i Sør-Amerika. Vi har allerede spisset vår strategi for å prioritere kapital til vår kjernevirksomhet, og vi fokuserer nå våre investeringer på færre markeder, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Som et ledd i den spissede strategien, vil Statkraft også få en ny organisering med ny konsernledelse fra 1. januar 2025. Endringene innebærer blant annet at forretningsområdet Nye energiløsninger vil bli avviklet, og konserndirektør for dette området, Jürgen Tzschoppe, forlater derfor selskapet.