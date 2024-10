Snekkestad snakker ut om Høiby-saken i podkast

I en podkastepisode som kommer torsdag, forteller Snekkestad at hun har mottatt en rekke støttende meldinger, men at det også har kommet kommentarer av det mindre hyggelige slaget, som at hun står fram i saken for oppmerksomhet.

– Jeg kan love deg én ting: Hvis det var oppmerksomhet jeg var ute etter, da hadde jeg gått ut for to år siden og sagt alt dette her, liksom, sier 29-åringen i episoden, ifølge TV 2.

Snekkestad er en av de fornærmede i straffesaken mot Marius Borg Høiby.

I podkasten «Chit Chat med Helle» snakker hun ut med programleder Helle Nordby om hva hun har opplevd etter anklagene. Torsdagens episode av podkasten er den andre der hun snakker om saken, men i denne episoden går hun mer i dybden enn i episoden forrige uke.

Hun forteller at for henne handler det om rettferdighet, at nok er nok og at dette må slås ned på. Samtidig understreker hun at hun ikke tar seg nær av kommentarene.

Les også: Psykolog om skolevegring: – Ikke skyv ansvaret på foreldre og barn (+)