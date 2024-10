Rusreformen legges fram fredag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) som legger fram regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet i morgen, fredag 25. oktober.

– Ruspolitikken i Norge kan og skal bli bedre, lovet helseminister Vestre (Ap) i en tale på AUFs sommerleir på Utøya i august.

I talen viste han til at antall overdosedødsfall er rekordhøye. For å få bukt med dette problemet lanserte Vestre i sommer tre strakstiltak som skulle stoppe dødsfallene.

Selv omtaler han denne politikken som «brannslukking».

– Vi må erkjenne at deler av ruspolitikken vi har ført i Norge, har feilet, sa Vestre i talen.

Han sa videre at det absolutt er mulig å være imot at vi skal ha narkotika i samfunnet, og samtidig mene at de som lider av rusavhengighet, først og fremst trenger hjelp og ikke straff.

Vestre sa at det derfor er viktig å legge fram en rusreform med mål om å hjelpe den enkelte, unngå forskjellsbehandling og stigmatisering og at folk ikke får hjelpen de trenger.

– For det er ikke velferdsstaten verdig. Det kan og skal bli bedre enn dette, sa helseministeren i talen på Utøya.

