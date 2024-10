Forbud mot tigging vedtatt i Ås kommune

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lokallagsleder Magnus Dybdahl i Ås MDG bekrefter overfor NRK at flertallet bestående av Høyre, Senterpartiet, Frp og Industri- og Næringspartiet vedtok forslaget. De mener tigging ofte er knyttet til utrygghet og kriminalitet.

Forslaget ble på forhånd kraftig kritisert av opposisjonen.

– Det er kynisk og hjerterått å forby folk i nød å be om hjelp, sa Dybdahl, som snakker på vegne av Ap, SV, MDG, Venstre, Rødt og Partiet Sentrum.

– Vi ønsker at Ås skal være en varm og medmenneskelig kommune, hvor folk som er i en vanskelig livssituasjon kan be om penger hvis de har behov for det, sa han til Ås Avis.

I 2014 var et nasjonalt tiggeforbud oppe til politisk behandling. Det endte i sin tid med at kommunene selv kunne velge å innføre lokale versjoner.

